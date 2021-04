Portugal inaugura a maior ponte para pedestres do mundo; veja fotos

Ponte fica 175 metros acima do rio Paiva, na zona norte, e tem 516 metros de passarela (foto: Carlos Costa/AFP)

inaugurou nesta quinta-feira (29) a, 175 metros acima do rio Paiva, na zona norte, e que com os seus 516 metros ultrapassa o recorde estabelecido em 2017 pela passarela Charles Kuonen nos Alpes suíços.A ponte atravessa um desfiladeiro de granito noe é constituída por 127 placas de aço com grades metálicas de 1,20 metros de largura, fixadas por cabos de aço a pilares em forma de "V" localizados em cada extremidade."Embora a construção da ponte tenha sido concluída há algum tempo, estaé importante porque nos permite retomar a nossa", disse a prefeita de Arouca, Margarida Belém, à AFPTV, elogiando um "atrativo fundamental" para a região.Esta parte do Rio Paiva já possui uma ponte de madeira de 8 quilômetros que o leva para o vale.Antes da inauguração oficial no domingo e da ponte ser aberta aos turistas no dia seguinte, os moradores da zona puderam descobrir antes de mais ninguém a estrutura, denominada "", alusiva à sua extensão recorde."Moro aqui e quando ouvi pela primeira vez sobre o projeto desta ponte, não acreditei muito. Mas hoje, estou muitode estar aqui", comentou um morador, Márcio Soares, que descreveu como uma ".""O aconselho a vir, embora que, assim como eu, tenha, devo admitir que", disse outro morador, Rui Brandão.