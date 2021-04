Dois ex-membros de grupos radicais procurados pela Itália se entregam na França

Dois ex-membros de grupos italianos de esquerda se entregaram nesta quinta-feira (29) à polícia francesa, um dia depois que outros sete foram detidos a pedido de Roma.



Luigi Bergamin, ex-membro dos Proletários Armados pelo Comunismo, e Raffaele Ventura, ex-integrante das Forças Combatentes Comunistas, se entregaram às autoridades em Paris, disseram fontes judiciais.



Outros sete ex-membros das Brigadas Vermelhas, condenados na Itália por atos de terrorismo nos anos 70 e 80, foram detidos na França na quarta-feira, a pedido das autoridades italianas.



Um décimo suspeito, Maurizio Di Marzio, ainda está sendo procurado.



Bergamin, de 72 anos, é acusado de assassinato, posse de armas de fogo e produção e posse de explosivos. A França rejeitou um pedido italiano para extraditá-lo no início da década de 1990.



Ventura é acusado pelo assassinato de um policial.



A França serviu por muito tempo como refúgio para as figuras das Brigadas Vermelhas, devido a uma política estabelecida pelo ex-presidente socialista François Mitterrand, que causou tensões com Roma.