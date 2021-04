A retirada das tropas que a Otan mantém no Afeganistão começou de forma coordenada e com atenção especial às medidas de segurança, declarou nesta quinta-feira (29) um funcionário da aliança militar transatlântica.



"A retirada começou. Será um processo ordenado, coordenado e deliberado. A segurança das tropas será uma prioridade absoluta em todas as fases", disse a fonte.