Moscou registra forte aumento de casos de coronavírus

A capital russa, principal foco da epidemia de covid-19 no país, registrou nesta quinta-feira (29) um aumento de 75% de novos casos diários de infecção, informaram as autoridades de saúde.



Este surto ocorreu depois que o prefeito Sergei Sobianine se mostrou preocupado, na semana passada, com o agravamento da situação epidemiológica, apesar de não impor restrições adicionais.



Nesta quinta, foram registrados 3.215 novos casos de coronavírus na capital russa, contra 1.840 no dia anterior.



Durante a segunda onda de coronavírus no último trimestre de 2020, as autoridades russas não restabeleceram um confinamento, para proteger uma economia frágil.



A Rússia aposta em sua principal vacina, a Sputnik V, para vencer a epidemia, embora a campanha de imunização, repleta da desconfiança de uma parte da população, avance lentamente.



A vice-ministra russa da Saúde, Tatiana Golikova, disse na terça-feira que de 144 milhões de habitantes, somente 7,7 milhões receberam as duas doses e 12,1 milhões uma.



O governo registra até esta quinta 110.000 mortes atribuídas à pandemia, mas a agência de estatísticas Rosstat registrou ao menos 224.000 até o final de fevereiro.