A economia dos Estados Unidos cresceu 6,4% no primeiro trimestre do ano, graças à recuperação do consumo e com o aumento dos gastos públicos, que refletem a recuperação em marcha e que está deixando para trás a crise provocada pela pandemia, de acordo com dados do governo publicados nesta quinta-feira.



Com a reabertura de grande parte do comércio e os gastos estimulados pelas ajudas públicas, os preços aumentaram e a inflação acelerou a 3,5% entre janeiro e março, contra 1,5% no último trimestre de 2020, informou o Departamento do Comércio.