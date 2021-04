As compras on-line de obras de arte no mundo registraram um 'boom' em 2020, segundo um estudo publicado nesta quinta-feira, mas que aponta que o fenômeno pode ser passageiro devido às reticências de muitos compradores.



No total, 82% dos novos colecionadores de arte compraram na internet durante o primeiro ano da pandemia, contra 36% em 2019, segundo o relatório da seguradora Hiscox.



As vendas virtuais das três principais casas de leilões mundiais, Christie's, Sotheby's e Phillips, superaram um bilhão de dólares (alta de 524% em ritmo anual).