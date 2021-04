Chuva torrencial provoca queda parcial de estrutura de edifício asteca

Uma chuva torrencial com granizo na quarta-feira à noite na Cidade do México provocou a queda parcial da cobertura da Casa das Águias da Zona Arqueológica do 'Templo Mayor', edifício sagrado dos astecas.



"A estrutura PTR (metálica) e os painéis de acrílico na parte central das ruínas desabaram parcialmente. Uma pessoa ficou ferida, sem precisar de transferência para o hospital", anunciou a secretaria de Proteção Civil.



A Zona Arqueológica foi aberta na terça-feira, depois de passar meses fechada devido à pandemia de covid-19.



O diretor do Projeto 'Templo Mayor', Leonardo López Luján, afirmou que "apesar da natureza espetacular do acidente, o dano ao patrimônio arqueológico não é grande".



O 'Templo Mayor', que também abriga um museu, foi descoberto ao logo do século XX e arqueólogos do Instituto Nacional de Antropologia e História (INAH) mantêm trabalhos permanentes na área.



Segundo a lenda asteca, o 'Templo Mayor' foi construído no local onde os peregrinos de Aztlán encontraram o cacto sagrado que crescia em uma pedra, e sobre o qual uma águia pousava com as asas estendidas para o sol, uma imagem que inspirou a bandeira mexicana.



