Índia registra 3.645 mortes por covid-19 em 24 horas, recorde nacional

A Índia registrou nesta quinta-feira (29) 3.645 mortes por covid-19, 350 a mais que na quarta-feira, um novo recorde em 24 horas para um país devastado pela pandemia, informou o ministério da Saúde.



Afetada por uma forte onda de contágios, a Índia registra 204.832 vítimas fatais desde o início da epidemia.



O país, com uma população de mais de 1,3 bilhão de pessoas, registrou 380.000 novas contaminações nas últimas 24 horas, um novo recorde mundial.



Apenas no mês de abril, o país teve mais de seis milhões de novos casos de covid-19.



A Índia é o quarto país com mais óbitos por covid-19, atrás dos Estados Unidos, Brasil e México.



A comunidade internacional se mobilizou para ajudar a Índia. O primeiro carregamento de ajuda médica britânica, com 100 respiradores e 95 concentradores de oxigênio, chegou a Délhi na terça-feira.



O governo dos Estados Unidos anunciou na quarta-feira à noite o envio de ajuda de emergência por um valor de 100 milhões de dólares.



De acordo com a Agência para o Desenvolvimento Internacional, entre o material enviado por Washington há um milhão de testes de diagnóstico rápido e 100.000 máscaras de proteção para profissionais de saúde e trabalhadores considerados indispensáveis.



O primeiro avião militar com o material chegará nesta quinta-feira a Nova Délhi, segundo a Casa Branca.