A China lançou o primeiro dos três módulos de sua estação espacial nesta quinta-feira (29), um projeto ambicioso que deve permitir a Pequim ter astronautas permanentemente no espaço.



O módulo Tianhe ("Harmonia Celestial") foi impulsionado por um foguete Longa Marcha 5B do centro de lançamento de Wenchang na ilha tropical de Hainan (sul), de acordo com uma transmissão ao vivo na televisão pública CCTV.