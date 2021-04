EUA anunciam ajuda à Índia, com auxílio para produção de 20 milhões de vacinas

Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira, 28, mais de US$ 100 milhões em suprimentos para ajudar a Índia durante a crise por conta da pandemia de covid-19, que assola o país, e hoje registrou a marca simbólica de 200 mil mortos. Em comunicado, a Casa Branca afirmou que, além de itens como máscaras, oxigênio e testes, também redirecionou seu próprio pedido de suprimentos para fabricação de doses da vacina da AstraZeneca, o que permitirá a produção de mais de 20 milhões de unidades do imunizante na Índia.



"Assim como a Índia enviou ajuda aos Estados Unidos quando nossos hospitais estavam sobrecarregados no início da pandemia, os EUA estão determinados a ajudar a Índia em seu momento de necessidade", indicou o comunicado, apontando para a "batalha contra a nova onda" que o país enfrenta. Os voos com o auxílio começam nesta quinta-feira, 29, e irão seguir pela próxima semana, indica a Casa Branca.