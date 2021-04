Wall Street fecha no vermelho após reunião do Fed

A Bolsa de Nova York fechou no vermelho nesta quarta-feira, depois que o Federal Reserve anunciou que as taxas de juros irão se manter próximas de zero, e antes da divulgação dos resultados trimestrais da Apple e do Facebook.



O índice Dow Jones, especialmente puxado por Boeing e Microsoft, caiu 0,48%, a 32.820,38 pontos, e o Nasdaq, 0,28%, fechando a 14.051,03 pontos. O S&P; 500 caiu 0,08%, a 4.183,18 pontos.



"No geral, nada mudou", comentou Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities, sobre a reunião de política monetária do Fed, que "mantém seu compromisso de seguir comprando ativos", como títulos do Tesouro, para apoiar a atividade e reduzir as taxas de juros a longo prazo.



APPLE INC.



FACEBOOK



MICROSOFT



BOEING