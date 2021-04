O lucro líquido da Apple dobrou no primeiro trimestre do ano com relação ao mesmo período de 2020, graças às vendas de seus iPhone, iPad, Mac e acessórios, segundo cifras publicadas pelo grupo nesta quarta-feira (28).



A empresa obteve 23,6 bilhões de dólares de lucro no segundo trimestre de seu exercício fiscal (o primeiro do ano), uma alta de 110% em um ano, acima do que o mercado esperava.



As ações da Apple operavam em alta de 3% nas transações eletrônicas após o fechamento de Wall Street.



