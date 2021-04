Cientistas apresentam iniciativas em busca da conquista lunar

Em todo o mundo, estão surgindo inúmeras iniciativas em busca da conquista da Lua, seja projetando robôs para construir uma base no satélite, instalando astronautas em túneis de lava ou ajudando-os a viver em condições extremas.



Nesta quarta-feira (28), vários cientistas apresentaram, durante a assembleia geral da União Europeia de Geociências, uma série de experiências em andamento. Todos eles tentam imitar na Terra as condições de vida que os humanos enfrentarão em outros corpos celestes.



No encontro, destacou-se o projeto Artemis, dos Estados Unidos, que visa enviar astronautas à Lua a partir de 2024, e mais tarde à Marte.



Uma das iniciativas mais ambiciosas é o projeto PRO-ACT, que pretende desenvolver três robôs capazes de instalar uma unidade de produção de oxigênio na Lua a partir do regolito, a matéria do solo lunar. Esse oxigênio alimentará os módulos de habitação e os motores dos veículos espaciais.



Financiado pela União Europeia (UE), o projeto reúne um consórcio de empresas e entidades científicas europeias. A primeira demonstração do sistema deverá ocorrer no final de 2021 no Centro de Inovação em Robótica de Bremen, na Alemanha, onde foi montado um ambiente lunar.



Por outro lado, com o CHILL-ICE, nem são necessárias reproduções exatas. O projeto conduzido pela EuroMoonMars recorreu a um túnel de lava finlandês, uma cavidade vulcânica natural também presente no satélite natural da Terra.



No final de maio, três astronautas equipados como se estivessem na Lua farão uma simulação: eles terão oito horas para instalar um módulo de vida nesse túnel e passar dois dias nele. O projeto é supervisionado pelo Grupo de Trabalho Internacional de Exploração Lunar (ILEWG), fundado pelas principais agências espaciais do mundo.



Um experimento semelhante ao CHILL-ICE está sendo concluído no Havaí, em outro túnel de lava. Ele é organizado pela Aliança Internacional Moonbase (IMA), uma organização privada.



Na Polônia, a empresa Analog Astronaut Training Center, com sede no sul do país, realizou várias missões que simularam as condições de isolamento e confinamento com que os astronautas têm de lidar, como as da Estação Espacial Internacional.



Sua diretora, Agata Kolodziejczyk, neurocientista especializada em cronobiologia, fez uma apresentação virtual das conclusões dessas missões. "A comunicação à distância é crucial", insistiu ela, assim como "reuniões regulares que levam a comportamentos positivos", além de "processos agradáveis no longo prazo, como o cultivo de plantas".