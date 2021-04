Ao menos 51 candidatos nas eleições presidenciais de maio na Síria

Ao menos 51 pessoas apresentaram suas candidaturas para as eleições presidenciais de 26 de maio na Síria, nas quais a vitória de Bashar Al-Assad, no poder há duas décadas, parece indiscutível.



O Parlamento sírio teve até esta quarta-feira (28) para finalizar a lista de candidatos. Segundo a agência oficial de notícias Sana, 51 pessoas manifestaram seu interesse, das quais ao menos sete são mulheres.



De todas elas, restará apenas um pequeno número. Para ser oficialmente candidato na Síria, é necessário obter apoio de ao menos 35 deputados sobre um total de 250 do Parlamento, que praticamente apoia Assad com unanimidade, afirmou o secretário-geral do órgão legislativo, Sallum al-Sallum, citado pelo jornal Al Watan.



"Os deputados continuam apresentando, por escrito, seu apoio ao seu candidato favorito para as eleições presidenciais", disse a agência Sana.



Não se sabe quando será divulgada a lista definitiva de candidatos para essas eleições, classificadas pelos críticos de Assad como simulação de democracia.



Essas eleições serão as segundas desde o início da guerra em 2011, um conflito devastador que provocou mais de 388.000 mortes e deslocou a metade da população síria.



Damasco convidou deputados de aliados como Rússia, Irã, China, Venezuela e Cuba para que atuem como observadores no processo eleitoral, informou a agência Sana.



Com a exceção de Assad, os candidatos são desconhecidos e pela primeira vez há mulheres na disputa.



A lei eleitoral exige a qualquer candidato ter vivido na Síria durante um período de 10 anos consecutivos no momento de apresentar sua candidatura, o que exclui diretamente todas as personalidades da oposição no exílio.



Em 2014, Assad ganhou as eleições com mais de 88% dos votos. Naquela ocasião, houve só dois candidatos no final.



O presidente chegou ao poder em 2000 por referendo, após a morte de seu pai, Hafez Al-Assad, que por sua vez presidiu o país por três décadas.



As presidenciais de maio acontecerão em meio a uma grande crise econômica, na qual a moeda nacional afundou em relação ao dólar e a inflação disparou.