Ex-presidente uruguaio Mujica recebe alta após operação de emergência

O ex-presidente uruguaio José Mujica recebeu alta nesta quarta-feira (28), um dia depois de ser submetido a uma cirurgia menor de emergência por um desconforto no esôfago, informaram os médicos em coletiva de imprensa.



"Decidimos dar alta depois de provar que ele tolerava bem alimentação por via oral", disse sua médica pessoal, Raquel Pannone.



"Portanto, foi para casa para continuar em repouso relativo. E vamos continuar controlando, como fazemos sempre", acrescentou.



Mujica, de 85 anos, foi internado e submetido a um procedimento de emergência na noite de terça-feira por um incômodo no esôfago, que inicialmente os médicos pensaram que era uma espinha de peixe.



No entanto, na operação não foi encontrado nenhum elemento estranho, mas uma lesão no esôfago provocada pela passagem de algum elemento.



"Teve uma excelente evolução" com tomografias de pescoço e tórax "que se saíram muito bem", afirmou Munyo, ao indicar que "fez tudo muito rápido e no seu devido tempo".



O ex-presidente deve levar cerca de 15 dias para cicatrizar a lesão.