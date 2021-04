OEA realizará sua assembleia anual em novembro na Guatemala

A assembleia anual da Organização dos Estados Americanos (OEA) acontecerá de forma presencial em novembro, na Guatemala, deliberou o conselho permanente do bloco regional nesta quarta-feira (28).



O 51º período de sessões da Assembleia Geral da OEA será realizado nos dias 10, 11 e 12 de novembro na Cidade da Guatemala, de acordo com uma resolução aprovada durante uma reunião virtual dos 34 membros ativos da organização.



"A Guatemala trabalhará muito até a conclusão da Assembleia Geral, monitorando permanentemente a situação da pandemia para cumprir as medidas sanitárias recomendadas para mitigar o risco de contágio da covid-19", prometeu a embaixadora guatemalteca perante a OEA, Rita Claverie de Sciolli.



"Será uma honra receber as delegações no país da eterna primavera", acrescentou.



Claverie de Sciolli destacou que o encontro coincide com a celebração do bicentenário da independência da Guatemala, bem como com o 35º aniversário dos Acordos de Esquipulas para a paz na América Central e os 20 anos desde a assinatura da Carta Democrática Interamericana.



A última assembleia anual da OEA foi realizada em outubro passado em Washington, sede da organização, e pela primeira vez foi realizada em formato virtual devido à pandemia.



Devido à emergência sanitária, as Bahamas, até então a organizadora do encontro hemisférico, renunciaram em março sediar a reunião inicialmente marcada para junho.



A Assembleia Geral da OEA é o órgão máximo da organização, encarregada de decidir as diretrizes políticas da organização. É composto por todas as delegações dos Estados membros, cada uma com direito a um voto.