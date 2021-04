Spotify anuncia lucro líquido e atinge 158 milhões de assinantes

A plataforma sueca Spotify, número um do mundo do streaming musical, anunciou nesta quarta-feira (28) um lucro líquido no primeiro trimestre de 2021 e um aumento de 21% de seus assinantes, que já são 158 milhões.



No primeiro trimestre, o Spotify registrou um pequeno lucro líquido de 23 milhões de euros, contra um prejuízo de 145 milhões um ano antes, informou a plataforma em seu relatório trimestral.



O faturamento cresceu 16% em um ano, a 2,15 bilhões de euros (2,59 bilhões de dólares), acrescentou.



No final de março, o número de usuários alcançou um total de 356 milhões, com um aumento de 21% do número de assinantes pagos em um ano, para 158 milhões.



Em fevereiro, o Spotify anunciou seu lançamento em mais de 80 novos países, que reúnem cerca de 1 bilhão de habitantes, entre eles Estados muito populosos como Nigéria, Paquistão e Bangladesh.



Esses lançamentos confirmam sua presença na grande maioria dos países do mundo (cerca de 170).



Desde sua entrada na Bolsa em 2018, este é apenas o quinto trimestre positivo para o Spotify, que nunca obteve um lucro líquido durante todo um ano, apesar de seu sucesso no mercado da música online.



No ano passado, a plataforma sueca triplicou seu prejuízo líquido em 581 milhões de euros, devido particularmente à boa atuação de sua ação em 2020, que fez com que suas cargas de remuneração aumentassem.



