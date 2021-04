Homem chora após operação, depois de quase 20 anos sem enxergar; vídeo

Emoção do homem de 65 anos viralizou no TikTok (foto: Reprodução/TikTok) viral, dessa vez bem positivo! Após postar um vídeo no TikTok, o médico oftalmologista Noel Lacsamana ganhou o mundo ao compartilhar a recuperação emocionada de um paciente que ficou 19 anos sem enxergar. Mais um, dessa vez bem! Após postar um vídeo no TikTok, o médico oftalmologista Noel Lacsamana ganhou o mundo ao compartilhar ade um paciente que ficou 19 anos sem enxergar.





Homem chora após operação, depois de ficar quase 20 anos sem enxergar.



Caso ocorreu nas Filipinas em março deste ano, e cirurgia foi paga por vizinhoshttps://t.co/r3gkFveihm pic.twitter.com/qBJXCKskz7 %u2014 Estado de Minas (@em_com) April 28, 2021



"Foi um momento muito especial ter o paciente sendo capaz de enxergar novamente depois de todos esses anos", contou o médico ao portal norte-americano USA Today.





O homem — que não teve a identidade revelada — teve a cirurgia custeada com a ajuda de vizinhos e pela doação de instituições beneficentes no país. O procedimento se baseia na troca do cristalino do olho por uma lente intraocular.