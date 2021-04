Preço de exames de detecção de HIV reduzido à metade para 135 países

Teste de Aids (foto: aids.gov.br)

Os países deterão acesso facilitado ado vírus que provoca a, graças a umaà metade, a menos de dois dólares a unidade, anunciou nesta quarta-feira a Unitaid."O acesso aos exames de autodiagnóstico é um fator chave para alcançar o objetivo mundial de que 90% das pessoas infectadas pelo HIV conheçam seu estado sorológico", afirmou a organização internacional, ao destacar que o índice subiu de 45% a 81% nos últimos seis anos.Graças a um acordo com a Viatris, por meio de sua subsidiária Mylan, os testes dede HIV que funcionam com uma amostra de sangue serão disponibilizados para 135 países por menos de dois dólares a unidade, disse Hervé Verhoosel, porta-voz da Unitaid em Genebra.Conhecer o diagnóstico o mais rápido possível permite proteger outras pessoas e solicitar tratamento. O objetivo do acordo é permitir que oito milhões de pessoas saibam seu status sorológico.