A Comissão Eleitoral britânica anunciou uma investigação sobre a reforma do apartamento oficial de Boris Johnson em Downing Street, depois que o primeiro-ministro foi acusado de financiar as obras com doações privadas.



"Há motivos razoáveis para suspeitar uma ou mais infrações podem ter sido cometidas. Portanto, vamos proceder com uma investigação formal para determinar se aconteceu", afirmou a Comissão, depois de avaliar as informações apresentadas desde o mês passado pelo Partido Conservador de Johnson.