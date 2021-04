Sete ex-membros das Brigadas Vermelhas italianas detidos na França

Sete ex-membros das Brigadas Vermelhas, condenados na Itália por atos de terrorismo, foram detidos na França nesta quarta-feira, a pedido de Roma, e três estão sendo procurados, anunciou a presidência francesa.



O Palácio do Eliseu afirmou que a decisão de atuar contra os 10 indivíduos, que estão entre as 200 pessoas que a Itália pede há anos para que a França entregue, foi tomada pelo presidente Emmanuel Macron.



Grupos de extrema-esquerda como as Brigadas Vermelhas provocaram o caos durante o período conhecido na Itália como "anos de chumbo", do fim da década de 1960 até meados dos anos 1980.



As Brigadas Vermelhas foram o grupo mais conhecido, acusado por centenas de mortes, incluindo o sequestro e assassinato do líder democrata-cristão e ex-primeiro-ministro Aldo Moro em 1978.



O ex-presidente socialista francês François Mitterrand ofereceu aos radicais de esquerda da época proteção contra a extradição quando fugiram para a França, com a condição de que renunciassem à violência e não fossem acusados de assassinato.



A chamada "Doutrina Mitterrand" provocou tensões entre França e Itália durante décadas.



As sete pessoas detidas pela França e as três que estão sendo procuradas foram condenadas por crimes de terrorismo, segundo o comunicado da presidência francesa.



A nota destaca que Macron continua defendendo a "Doutrina Mitterrand", mas que as detenções e extradições são parte dos esforços para resolver as tensões de muitos anos.



"A França, também afetada pelo terrorismo, compreende a absoluta necessidade de fazer justiça às vítimas", afirma o comunicado.



A justiça francesa deve ser pronunciar agora sobre a extradição.