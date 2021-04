O Banco Santander, o maior da Espanha, registrou lucro líquido de 1,6 bilhão de euros (1,9 bilhão de dólares) no primeiro trimestre do ano, uma alta de 386% na comparação com o mesmo período de 2020, quando os resultados foram afetados pela pandemia de covid-19.



O Santander se beneficiou do "forte crescimento nos Estados Unidos, Reino Unido e no banco de investimentos e corporativo", afirmou sua presidente, Ana Botín, em um comunicado.



No primeiro trimestre de 2020, o banco reservou 1,6 bilhão de euros em antecipação à falta de pagamento dos empréstimos que poderia ser provocado pela crise econômica associada à pandemia.



No total, as provisões alcançaram 111,39 bilhões de euros en 2020.