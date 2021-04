Impressão da biografia de Philip Roth é cancelada após acusações contra seu autor

A editora de uma biografia do escritor Philip Roth, anunciada como um best-seller, anunciou nesta terça-feira (27) que deixará de imprimir o livro depois que seu autor, Blake Bailey, foi acusado de assédio sexual e agressão contra ex-alunas.



Em uma declaração, a W.W. Norton disse que irá "interromper permanentemente a impressão de edições de 'Philip Roth: The Biography'", escrito por Bailey, e que também deixará de imprimir um livro autobiográfico do mesmo autor publicado em 2015.



A editora acrescentou que doará uma quantia igual ao adiantamento pago a Bailey por aquela biografia para ONGs de defesa contra agressões sexuais, sem especificar a quantia.



Blake Bailey, um biógrafo de sucesso, viu as acusações contra ele se multiplicarem nos últimos 10 dias por ex-alunos de seu tempo como professor de inglês em uma escola de Nova Orleans na década de 1990.



Três mulheres disseram ao The Times-Picayune, um jornal da cidade de Louisiana, que o autor se manteve em contato com elas quando adultas e aproveitou da confiança das ex-alunas para iniciar avanços sexuais. Uma delas até o acusou de estupro. Outros relatos de comportamento inadequado também surgiram nas redes sociais.



Rapidamente, Bailey foi deixado por seu agente. A Norton anunciou na quarta-feira que as entregas e promoção do livro, que começou a ser vendido em 6 de abril, estavam sendo suspensas. A obra tinha se tornado o mais vendido da Amazon na categoria "crítica literária"



Em mensagem enviada à AFP, Blake Bailey, 57, reagiu "negando categoricamente as acusações" contra ele.



A biografia ainda estava disponível no site da Amazon nesta terça-feira. A Norton não disse o que acontecerá com as cerca de 50.000 cópias já impressas, de acordo com dados do New York Times.