Wall Street fecha com tendências opostas a um dia do fim da reunião do Fed

A bolsa de Nova York fechou nesta terça-feira (27) com tendências opostas um dia antes da conclusão da reunião da política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central).



Principal índice de Wall Street, o Dow Jones permaneceu estável em 33.984,93 pontos (+0,01%). O tecnológico Nasdaq fechou em queda de 0,34% a 14.090,22 unidades. E o S&P; 500, que alcançou um novo recorde ao longo do dia, acabou em alta de 0,02% a 4.186,72 unidades no fechamento.



"O mercado mostrou-se muito hesitante à espera dos resultados das empresas" do dia, como Google (Alphabet) e Microsoft, informou Karl Haeling, da LBBW.



A Alphabet, matriz da Google, superou amplamente as expectativas do mercado para seus ganhos no primeiro trimestre, com um total de 17,93 bilhões de dólares de utilidade líquida contra US$ 6,8 bilhões há um ano.



O crescimento se deve principalmente às fortes altas das receitas publicitárias no buscador Google e no Youtube.



As atividades "na nuvem" também contribuíram para este resultado, que resulta de um aumento do faturamento de 34% a 55,31 bilhões de dólares, segundo um comunicado publicado nesta terça.



Na quarta terminará a reunião do Comitê Monetário do Fed e seu presidente, Jerome Powell, dará sua habitual coletiva de imprensa.



O mercado espera a manutenção da política atual de taxas superbaixas.



