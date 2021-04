Bispo italiano é ferido a tiros no Sudão do Sul

Um bispo católico italiano foi ferido a tiros no centro de Sudão do Sul e após o ocorrido cerca de 30 membros da diocese local foram detidos, anunciaram as autoridades locais nesta terpa-feira (27).



Christian Carlassare, de 43 anos, sacerdote por 11 anos no estado de Junqali e nomeado pelo papa bispo da diocese de Rumbek em 8 de março passado, foi atacado por dois homens armados que atiraram contra ele várias vezes em sua residência diocesana.



O bispo foi ferido nas pernas e, após ser atendido, se encontra estável, segundo a congregação dos Missionários Combonianos, à qual pertence o monsenhor Carlassare.



Segundo o portal de notícias da Santa Sé, Vatican News, está fora de risco e foi internado em Nairóbi, Quênia.



William Kogi, ministro interino de Informação do Estado de Lagos, da qual Rumbek é capital, disse à AFP que dois homens tinham entrado no recinto da diocese e em seguida no edifício que abrigava os sacerdotes e atiraram apenas contra Carlassare. "Era o único alvo", afirmou.



Ele acrescentou que 35 suspeitos foram detidos, entre eles um ex-bispo provincial da diocese, sacerdotes e seguranças.



"Membros do clero foram detidos para ser investigados porque havia disputas de influência dentro da diocese", explicou.



O papa Francisco "foi informado do ataque e reza" pela vítima, disse o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, à Vatican News.