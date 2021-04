Autoridade dos EUA considera que vacinados podem ficar sem máscara ao ar livre

A autoridade de saúde dos Estados Unidos declarou, nesta terça-feira (27), que as pessoas vacinadas contra a covid-19 que completaram o período de imunização podem ficar ao ar livre sem máscara, a menos que estejam em uma multidão, dando um sinal de um retorno progressivo à normalidade.



A recomendação dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) estipula ainda que as pessoas vacinadas podem comer, caminhar ou participar de pequenas reuniões sociais ao ar livre sem usar máscara.



"Além disso, continuamos a recomendar o uso de máscara em atividades e em lugares muito frequentados, como estádios lotados ou shows", disse a diretora do CDC, Rochelle Walensky.



A especialista justificou a decisão, pois nessas situações pode haver pessoas que não sejam vacinadas e que apresentem alguma comorbidade que as tornam suscetíveis a desenvolver complicações, caso se infectem com esse vírus respiratório.



A agência enfatizou que esse relaxamento das diretrizes só se aplica a pessoas que receberam as duas doses das vacinas que requerem reforço ou um dos compostos de uma inoculação e que adquiriram imunidade após duas semanas.



"Se você estiver totalmente vacinado, poderá começar a fazer muitas coisas que parou por causa da pandemia", resumiu a agência.



- 95,8 milhões de vacinados -



Nos Estados Unidos - onde mais de 569.000 pessoas morreram devido à pandemia - pelo menos 95,8 milhões de pessoas receberam as duas doses necessárias das vacinas e Moderna ou a inoculação de dose única Johnson&Johnson;, o que corresponde a 30% da população.



O presidente Joe Biden resumiu a situação dizendo que a conclusão é "clara".



"Se você for vacinado, poderá fazer mais coisas, de maneira mais segura, tanto ao ar livre quanto em espaços fechados", disse ele em um discurso no qual comemorou o progresso "impressionante" do país na batalha contra a covid-19.



Ainda assim, o entusiasmo inicial para a vacinação diminuiu, mas os casos de covid-19 estão em declínio.



Biden destacou o relaxamento das recomendações em um convite à vacinação.



"Para os que ainda não foram vacinados, principalmente os jovens ou que acham que não precisam, esse é mais um motivo para se vacinar. Agora", disse.



O CDC começou a recomendar que todos os americanos - incluindo a população saudável - usassem máscaras no início de abril de 2020.



No entanto, as regras variam em cada estado. Nesse sentido, espera-se que cada administração local adapte seus regulamentos com base nas novas recomendações.



Nesta terça-feira, o governador de Massachusetts anunciou que retirou a obrigação de usar máscara no exterior quando é possível manter distância.



- Um tema politizado -



Nos Estados Unidos, usar máscara é uma questão altamente politizada, já que os conservadores - motivados pelo ex-presidente republicano Donald Trump - consideram isso um ataque à liberdade individual.



Do outro lado, os progressistas veem isso como uma forma de mostrar solidariedade em tempos de crise e uma forma de mostrar que levam a pandemia a sério.



Por esse motivo, estar em um espaço fechado é mais arriscado se não houver ventilação adequada.



Em locais abertos, o ar circula e o risco de uma pessoa respirar uma concentração de vírus é menor, por exemplo, ao passar por alguém infectado.



Existem vários estudos que apoiam esta tese e mostram que a grande maioria das infecções ocorre quando uma pessoa está em contato com outra infectada em um espaço fechado.