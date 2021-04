Menino de 3 anos morre após ser baleado durante festa de aniversário nos EUA

A polícia americana investigava nesta terça-feira a morte de um menino de 3 anos após ser baleado durante sua festa de aniversário, no estado da Flórida. Elijah LaFrance foi atingido no fim da comemoração.



O caso aconteceu no último sábado, no subúrbio de Miami. Indivíduos "equipados com armas semiautomáticas" abriram fogo contra a casa no momento em que os pais de Elijah e familiares limpavam o jardim, segundo a polícia local.



"A criança foi levada para o hospital, onde morreu", detalhou a corporação. Uma mulher de 21 anos também foi atingida pelos tiros. A polícia encontrou mais de 60 cartuchos no local. A recompensa por informações que levem à prisão dos atiradores é de 15 mil dólares.



Elijah, que completaria 4 anos nos próximos dias, comemorava o aniversário com outra criança, segundo familiares, citados pela imprensa local. Os agentes chegaram à festa após um alerta enviado pelo sistema ShotSpotter, tecnologia acústica instalada em quase uma centena de cidades americanas, que pode detectar disparos.