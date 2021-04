Navio da SOS Méditerranée resgata mais de 200 migrantes na costa líbia

O navio "Ocean Viking" resgatou, nesta terça-feira (27), 236 migrantes que tentavam chegar à Europa partindo da Líbia em dois barcos infláveis lotados, informou a ONG SOS Méditerranée em um comunicado.



Os migrantes estavam em águas internacionais, a 32 milhas náuticas de Zawiya, cidade no oeste da Líbia, acrescentou a ONG com sede em Marselha, no sul da França.



"Muitos dos sobreviventes estavam fracos e desidratados", segundo o comunicado, acrescentando que "as mulheres sofreram queimaduras por combustível e inalaram gases".



Entre os sobreviventes, de cerca de 15 nacionalidades diferentes, "o que é surpreendente é que há muitos menores, 114 dos quais estão desacompanhados", disse à AFP Frédéric Penard, diretor de operações da ONG humanitária.



A operação de socorro durou cerca de três horas.



Este resgate acontece poucos dias depois que as equipes da SOS Méditerranée descobriram uma dúzia de corpos na costa da Líbia, perto de um barco que naufragou. Acredita-se que 130 pessoas morreram na tragédia.



"É um episódio dramático para a tripulação do 'Ocean Viking'", descreveu Penard, "e traumático porque mais uma vez a coordenação do resgate não foi feita como deveria".



Atualmente, o navio da SOS Méditerranée é o único que atua na área onde os imigrantes tentam cruzar todos os dias em barcos improvisados.



Pelo menos 453 migrantes morreram desde o início do ano tentando chegar à Europa através do Mediterrâneo, de acordo com dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM).



VIKING