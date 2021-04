Tatuagens temporárias, a aposta de uma nova empresa de Nova York

Entre o desenho permanente e os adesivos, uma empresa nova-iorquina propõe atualmente uma alternativa intermediária: uma tatuagem efêmera que desaparece depois de um ano e que almeja abrir o mercado para uma nova clientela.



Abigail Glasgow decidiu tatuar um "m" no antebraço, a primeira letra do nome de seu namorado. Uma decisão arriscada? "Vai desaparecer, então não me preocupo muito", confessa a jovem com um olhar travesso.



Após seis anos de desenvolvimento, a empresa Ephemeral encontrou a fórmula de uma tinta composta de polímeros biodegradáveis, que se dissolvem naturalmente entre 9 e 15 meses depois de serem injetados, seguindo o mesmo procedimento de uma tatuagem clássica.



Quando era estudante na Universidade de Nova York (NYU), Josh Sakhai, um dos três fundadores da Ephemeral, queria uma tatuagem permanente. Mas "tinha medo de me comprometer", relembra o jovem de origem iraniana, cuja família não é adepta das tatuagens.



Então, teve a ideia de fazer uma tatuagem temporária, criando uma tinta evanescente que precisou de 50 fórmulas sucessivas. Sakhai testou várias delas em si mesmo.



A fórmula foi elaborada em um laboratório em Milford (Connecticut), em colaboração com dermatologistas e somente a partir de componentes já autorizados para outros produtos pela agência reguladora americana FDA.



A tatuagem não desbota ou afina com o tempo, como ocorre com algumas permanentes, garante Sakhai. As linhas permanecem claras e o desenho desaparece de maneira uniforme.



Por enquanto, a tatuagem só está disponível em tinta preta, mas um dia outras cores podem enriquecer a paleta, acredita.



Em várias regiões do mundo, especialmente na Ásia, tatuadores amadores propõem há alguns anos tatuagens apresentadas como "semi-permanentes", realizadas com tinta "vegetal" e uma menor penetração da agulha.



Na prática, essas tatuagens se degradam mas não desaparecem completamente e muitas vezes causam lesões, a ponto de os tatuadores profissionais lançarem advertências contra seu uso.



A tatuagem temporária, que custa entre 175 e 450 dólares na Ephemeral, pode ser a porta de entrada para uma tatuagem permanente, diz o jovem empresário. "Portanto, isso amplia as possibilidades para a comunidade da tatuagem tradicional".



A Ephemeral recrutou somente tatuadores que antes trabalhavam no universo da tatuagem permanente, entre eles Marissa Boulay, que grava o "m" no antebraço de Abigail con um dermógrafo, a máquina de tatuar.



Segundo um estudo realizado em 2019 nos EUA pelo Instituto Nielsen, 40% das pessoas entre 18 e 34 anos têm ao menos uma tatuagem.