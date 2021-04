Chanceler iraniano critica papel de Soleimani em áudio vazado pela mídia

O presidente iraniano, Hasan Rohani, ordenou uma investigação depois do vazamento de uma gravação de áudio com declarações do chefe da diplomacia iraniana, Mohamad Javad Zarif, nas quais criticava o papel do falecido general Qassem Soleimani na política externa do país, informou nesta terça-feira (27) o porta-voz do governo, Ali Rabii.



"Acreditamos que este roubo de dados é uma conspiração contra o governo, o sistema, a integridade das instituições nacionais e também contra nossos interesses nacionais", disse Ali Rabii aos jornalistas.



"O presidente ordenou ao ministério da Inteligência que identifique os agentes desta conspiração", acrescentando que o conteúdo da entrevista foi "roubado por motivos óbvios", sem dar mais detalhes.



Veículos de comunicação estrangeiros, incluindo o jornal The New York Times, publicaram nos últimos dias o que afirmam ser trechos de uma gravação de uma conversa com o ministro das Relações Exteriores iraniano Mohamad Javad Zarif, sem informar como os obtiveram.



Segundo um trecho publicado pelo jornal americano, o ministro disse: "Na República Islâmica, o âmbito militar manda. Sacrifiquei a diplomacia pelo bem do campo militar", quando o "campo militar" deveria estar "a serviço da diplomacia".



Zarif não comentou a polêmica, mas publicou uma breve mensagem de áudio no Instagram nesta terça: "Acredito que vocês não deveriam trabalhar para a história... Não se preocupem tanto com a história, e sim com Deus e seu povo".



Na segunda-feira, o porta-voz do ministério das Relações Exteriores iraniano, Said Khatibzadeh, não negou a autenticidade da gravação, mas declarou que foi retirada de uma entrevista de sete horas que incluía "opiniões pessoais".



As declarações provocaram fortes críticas por parte dos veículos de comunicação e dos políticos conservadores, já que o caso do general Soleimani é um assunto delicado. Apelidado de "o homem do campo de batalha", Qassem Soleimani morreu em um ataque americano com drones, em Bagdá, em janeiro de 2020.



THE NEW YORK TIMES COMPANY