Não há nenhum sinal de contágios após o show com 5.000 espectadores celebrado em 27 de março em Barcelona (Espanha), como parte de um teste clínico para buscar formas seguras de celebrar eventos apesar da covid, anunciaram nesta terça-feira os organizadores.



Os espectadores, que não precisaram respeitar o distanciamento físico, mas utilizaram máscara, foram submetidos a testes PCR duas semanas depois e "não há nenhum sinal que sugira que aconteceu uma transmissão dentro do evento", anunciou Josep Maria Llibre, médico do hospital catalão Germans Trias i Pujol.