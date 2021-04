Vice-presidente dos EUA promete ao presidente da Guatemala mais ajuda à América Central

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, prometeu nesta segunda-feira (26) ao presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei, mais ajuda à América Central para enfrentar as causas da migração irregular para os EUA.



Harris, que lidera os esforços do governo Joe Biden para administrar o fluxo de migrantes da Guatemala, Honduras e El Salvador para a fronteira EUA-México, se reuniu com Giammattei por videoconferência, antes de sua visita à América Central marcada para junho.



"Os Estados Unidos planejam aumentar a ajuda à região, fortalecer nossa cooperação para administrar a migração de forma eficaz, segura e humana", prometeu a Giammattei.



Biden pediu ao Congresso 861 milhões de dólares para tratar das causas que impulsionam a imigração irregular da América Central, no âmbito de seu plano de 4 bilhões de dólares para a região. Sua proposta consta do projeto de orçamento do próximo ano que ainda precisa ser discutido e aprovado pelos legisladores.



"Queremos trabalhar com você para abordar as causas sensíveis e as raízes [da migração] de uma forma que dê esperança ao povo da Guatemala de que haverá uma oportunidade para eles se ficarem em casa", disse Harris a Giammattei no encontro virtual.



Mais de 172.000 imigrantes sem documentos, incluindo quase 19.000 menores desacompanhados, foram detidos em março na fronteira sul dos Estados Unidos, um aumento de 71% em um mês e o nível mais alto em 15 anos.



A maioria dos migrantes vem dos três países do Triângulo Norte da América Central. Essa área, vulnerável a desastres naturais, foi atingida por dois furacões devastadores em novembro e é afetada pela pandemia de covid-19 e uma prolongada seca.



"Estamos analisando a questão da pobreza e, portanto, a falta de oportunidades econômicas, a questão das condições climáticas extremas e falta de adaptação ao clima, assim como a corrupção e a falta de boa governança, a violência contra as mulheres, indígenas, LBGTQ e afrodescendentes", disse Harris.



Ela observou que a ideia é construir uma "estratégia abrangente" para tratar dessas questões, bilateral e multilateralmente, e com organismos internacionais.



"Estou confiante de que podemos seguir em frente e criar um senso de esperança para o futuro", disse Harris, que na terça-feira presidirá uma mesa redonda virtual com organizações comunitárias da Guatemala.



Giammattei concordou com a necessidade de "criar esperança" na Guatemala.



"O governo guatemalteco deseja ser um parceiro [dos Estados Unidos] para enfrentar (...) não só a pobreza, mas tantos males que nos afetam", afirmou, segundo a tradução em inglês.



Além disso, ele destacou sua expectativa para a visita de Harris em junho e propôs a elaboração de um plano conjunto.



"Acredito que devemos construir uma ponte entre os governos para que possamos chegar a um acordo ... para garantir a paz, o progresso e o desenvolvimento, e também para que possamos garantir a cooperação de que necessitamos de vocês", disse ele.