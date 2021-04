Novo confronto entre comunidades indígenas deixa três mortos no México

Um novo confronto armado entre indígenas de duas comunidades no estado mexicano de Oaxaca (sul) deixou três mortos e um ferido, informou procuradoria estadual nesta segunda-feira (26).



O incidente ocorreu em San Agustín Rancho Viejo e San Vicente Coatlán, na Serra Sul do estado, apenas três dias depois que outra disputa entre as cidades de Santa María Sola e El Guayabo deixou sete mortos e três feridos.



Fontes policiais informaram que o confronto aconteceu em torno da meia noite desta segunda-feira nos limites da Serra Sul e dos Vales Centrais, uma área onde existe um conflito agrário.



A promotoria de Oaxaca informou no Twitter que iniciou uma investigação "pelo crime de homicídio e lesões intencionais".



Anteriormente, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, falou sobre a violência naquela região do país, causada em grande parte por problemas agrários.



"Em Oaxaca, ultimamente tem havido homicídios e confrontos por limites fundiários, algo que dói muito, porque são confrontos entre os mesmos povos, não deveriam acontecer", disse o presidente durante sua habitual conferência matinal.



Oaxaca, estado com forte presença indígena, mantém ativos, há décadas, centenas de conflitos entre grupos agrários antagônicos que disputam terras e com frequência levam à violência.