A fabricante de veículos elétricos Tesla registrou entregas recorde no primeiro trimestre e seu faturamento subiu 74% em relação ao mesmo período de 2020, enquanto seus ganhos dispararam.



O lucro líquido do grupo de Elon Musk alcançou 438 milhões de dólares entre janeiro e março, contra US$ 16 milhões no mesmo período de 2020.



Enquanto isso, o faturamento alcançou 10,39 bilhões de dólares, acima do esperado pelos analistas.



TESLA MOTORS