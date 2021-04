EUA pressiona Etiópia por 'desastre humanitário' no Tigré

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, pressionou a Etiópia nesta segunda-feira (26) a tratar o que ele chamou de um "desastre" humanitário iminente no Tigré, incluindo crescentes temores sobre a fome.



Em um telefonema com o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, Blinken expressou "grande preocupação com o agravamento da crise humanitária e de direitos humanos no país", declarou o Departamento de Estado em um comunicado.



Blinken destacou as tropas da vizinha Eritreia, que pela primeira vez reconheceu sua presença no Tigré no início deste mês e prometeu uma retirada "imediata, completa e verificável".



As forças no Tigré, na Eritreia e na região etíope de Amhara "contribuem para o crescente desastre humanitário e cometem abusos de direitos humanos", disse a nota.



Blinken afirmou que Jeffrey Feltman, um diplomata veterano designado para uma nova função como enviado especial dos Estados Unidos ao Chifre da África, em breve visitará a Etiópia para apresentar seus argumentos.



Vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Abiy, lançou uma ofensiva na região do Tigré em novembro, depois de acusar o partido local de longa data a atacar militares.



Os Estados Unidos são aliados da Etiópia, mas estão cada vez mais preocupados com o que Blinken descreveu anteriormente como "limpeza étnica" no Tigré.



As Nações Unidas disseram que 1,7 milhão de pessoas foram deslocadas do Tigré no final de março e algumas começaram a morrer de fome.



Na semana passada, o Conselho de Segurança da ONU chegou a um consenso para emitir sua primeira declaração sobre a crise, expressando "profunda preocupação" com as violações de direitos.