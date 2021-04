Turquia inicia confinamento de 17 dias a partir de quinta-feira para conter covid

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou nesta segunda-feira (26) um confinamento de 17 dias a partir de quinta-feira para tentar reduzir a propagação da covid-19, cujas infecções dispararam no país.



A medida terá início no dia 29 de abril à noite e permanecerá em vigor até 17 de maio pela manhã.



"Temos que reduzir rapidamente o número de casos para menos de 5 mil por dia, para não ficar atrás da Europa, que inicia um período de reabertura", afirmou o chefe de Estado turco.



A Turquia registrou mais de 37 mil novos casos de infecção por coronavírus e 353 mortes nesta segunda, após ter chegado a mais de 60 mil casos diários desde o início de abril.



Todos os comércios e atividades não essenciais deverão se manter fechados durante o bloqueio, que inclui o feriado muçulmano de três dias que encerra o Ramadã.



Exceto em casos de força maior, as viagens entre as províncias estarão proibidas.