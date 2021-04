Dezessete migrantes morrem em embarcação na costa das Ilhas Canárias

Dezessete pessoas foram encontradas mortas em uma embarcação de migrantes na costa das Ilhas Canárias, informou nesta segunda-feira (26) o serviço de resgate marítimo da Espanha.



A embarcação foi avistada a cerca de 265 milhas náuticas (490 km) ao sudeste da ilha El Hierro e um helicóptero foi enviado para transportar três sobreviventes, disse uma porta-voz do serviço.



"Os três tinham hipotermia, mas no geral estavam bem", disse à AFP, acrescentando que seriam transferidos para um hospital de El Hierro.



Os migrantes eram todos africanos subsaarianos, acrescentou.



Até o momento, não estava claro de onde o barco saiu.



Em meados deste mês, outros quatro migrantes foram encontrados sem vida no sul desta ilha em uma embarcação precária, que transportava 23 pessoas.



O arquipélago das Canárias está a mais de 100 km da costa marroquinas e, apesar de seu perigo, recebeu um grande número de migrantes africanos desde o final de 2019, coincidindo com uma maior vigilância nas rotas do Mediterrâneo.



Do início deste ano até 31 de março, 3.400 migrantes chegaram à costa dessas ilhas. No mesmo período em 2020, foram menos da metade.