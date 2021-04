Biden promete 'assistência de emergência' à Índia, com vacinas e oxigênio

Primeiro-ministro indiano, Narendra Modi agradeceu ajuda dos Estados Unidos de Joe Biden (foto: MANDEL NGAN / AFP / INDIAN PRESS INFORMATION BUREAU)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu nesta segunda-feira (26)para enfrentar a arrasadora onda de COVID-19 durante uma conversa telefônica com o primeiro-ministro Narendra Modi, informaram os dois governos.Biden "comprometeu firmemente o apoio dos Estados Unidos ao povo da Índia" e disse que seu país "fornecerá uma ampla assistência de emergência, que inclui", disse a Casa Branca.Os Estados Unidos anunciaram no domingo o envio de ajuda depois que algumas vozes na Índia acusaram Washington de acumular vacinas e não compartilhá-las.Modi, segundo uma declaração de seu governo, "expressou seu mais sincero agradecimento pelo oferecimento de ajuda".Em um ponto não mencionado pela Casa Branca, os porta-vozes indianos afirmaram que Modi pediu a Biden para atenuar as exigências de propriedade intelectual para as vacinas contra a COVID-19.Essa decisão "garantiria aos países em desenvolvimento um acesso rápido e a preços razoáveis de vacinas e medicamentos", acrescenta a declaração indiana.