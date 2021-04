OMS: casos globais de covid aumentam há 9 semanas seguidas e mortes, há 6 semanas

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou para a gravidade do quadro da pandemia da covid-19, durante entrevista coletiva da entidade. Ele notou nesta segunda-feira, 26, que os casos da doença aumentaram pela nona semana consecutiva pelo mundo, com o número de mortes crescendo pela sexta semana seguida.



Ghebreyesus disse, durante entrevista coletiva virtual, que houve "pequenos recuos" em casos e mortes em vários países.



Por outro lado, ressaltou que muitos países ainda têm "transmissão intensa" do vírus, além de alertar especificamente para o quadro na Índia, que está "para além de partir o coração".



Na coletiva, a OMS enfatizou a importância das vacinas, não apenas para a covid-19. No último sábado começou a Semana da Imunização Global, "num momento em que a atenção do mundo está focada em vacinas como nunca antes", afirmou Ghebreyesus.



Ele elogiou o fato de já haver vacinas "seguras e eficazes" contra a covid-19, desenvolvidas em tempo recorde, "o que nos leva mais perto do fim da pandemia".



Fase aguda





Diretora técnica da resposta da Organização Mundial de Saúde (OMS) à pandemia, Maria Van Kerkhove voltou a alertar nesta segunda para que as pessoas pelo mundo "não baixem a guarda" diante da pandemia da covid-19 e seus riscos. "Ainda estamos em fase aguda da pandemia e a trajetória que temos visto globalmente é incrivelmente preocupante", disse, durante entrevista coletiva virtual da entidade.



Kerkhove também destacou o caso da Índia. Segundo ela, o país tem mostrado um aumento de casos da doença "impressionante", com "crescimento exponencial".



Ela avaliou que a situação deste país na pandemia é "ainda frágil".