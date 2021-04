ONU pede reparos nos portos do Iêmen para limitar risco de fome

A ONU solicitou, nesta segunda-feira (26), uma rápida reforma de dois portos localizados no sul do Iêmen, a fim de reduzir o custo da importação de alimentos para um país em guerra e ameaçado pela fome.



Os portos de Aden e Al Mukalla são dois dos quatro principais pontos de entrada de alimentos e ajuda internacional ao Iêmen, palco do maior desastre humanitário atual no mundo, segundo a ONU, após seis anos de conflito entre o governo e os insurgentes houthis.



"A reparação dos portos reduziria o custo dos alimentos no Iêmen", disse à AFP Auke Lootsma, representante para o Iêmen do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).



"A fome que ameaça o Iêmen é uma questão de alimentos com preço acessível, mais do que a disponibilidade deles", disse o funcionário da ONU.



"Se reformassem as infraestruturas portuárias (...) os custos com o transporte de alimentos diminuiriam e a ajuda humanitária chegaria com mais facilidade", afirmou.



Os portos de Aden e Al Mukalla estão sob controle do governo, que conta com o apoio da Arábia Saudita, ao contrário dos portos de Hodeidah e Salif (oeste), os dois mais importantes do Iêmen, em uma área controlada pelos rebeldes houtis, apoiados pelo Irã.



O Iêmen importa 90% de seus alimentos e dois terços de sua população de 30 milhões de habitantes depende de ajuda humanitária.



O PNUD avaliou em um relatório que são necessários 49,6 milhões de dólares para melhorar as operações portuárias atuais.



No mês passado, o PNUD alertou que uma fome massiva poderia se tornar uma "realidade" no Iêmen em 2021, já que a ONU só conseguiu arrecadar 1,7 bilhão de dólares de doadores internacionais, dos 3,85 bilhões necessários.