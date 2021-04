Felipe Oliveira Baptista deixa a direção artística da Kenzo

O português Felipe Oliveira Baptista deixará a direção artística da Kenzo em junho, dois anos depois de sua nomeação, anunciou a empresa nesta segunda-feira (26).



"O contrato entre Kenzo e Felipe Oliveira Baptista terminará no final de junho", informou a marca fundada em 1970 pelo japonês Kenzo Takada, falecido de covid em outubro passado.



"Foi uma honra estar a serviço desta empresa magnífica e da herança de seu fundador", disse o designer, de 45 anos.



Formado pela Universidade de Arte e Design de Kingston de Londres, Oliveira Baptista criou sua própria empresa em 2003. Entre 2010 e 2018, foi diretor artístico do grupo Lacoste, cujos códigos ele renovou.



A Kenzo não anunciou por enquanto quem tomará o cargo do português.