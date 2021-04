Ex-soldados britânicos julgados pelo assassinato de membro do IRA em 1972

Dois ex-soldados britânicos negaram ter assassinado um membro do IRA em 1972, ao comparecerem nesta segunda-feira (26) em Belfast a um julgamento que analisa a intervenção militar na Irlanda do Norte durante os anos do violento conflito na região.



Dois veteranos de um regimento de paraquedismo - não identificados devido a uma ordem judicial - compareceram ao tribunal de Belfast pelo assassinato de Joe McCann em 1972.



Este membro do grupo armado Exército Republicano Irlandês (IRA) foi assassinado a tiros com 24 anos no marco do violento conflito que durou três décadas entre republicanos católicos e unionistas protestantes.



A realização deste processo, que deve durar quatro semanas, indignou militares ativos e aposentados.



O governo britânico prometeu legislar para impedir mais julgamentos deste tipo depois que seis ex-militares foram condenados por crimes relacionados ao conflito norte-irlandês, segundo um documento do Parlamento britânico publicado em fevereiro.



O julgamento inclui, entre outros episódios, o "Bloody Sunday" ("domingo sangrento") de 1972, quando os soldados abriram fogo contra uma manifestação pacífica pelos direitos civis no bairro de Bogside de Londonderry e mataram 14 pessoas.



Esses julgamentos históricos provocam polêmica na Irlanda do Norte, onde as tensões comunitárias continuam fortes apesar do acordo de paz de 1998.