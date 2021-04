Israel fecha zona de pesca em Gaza após lançamentos de foguetes

O exército de Israel fechou nesta segunda-feira (26) a zona marítima da Faixa de Gaza, após os lançamentos de foguetes a partir do território palestino contra o Estado hebreu nos últimos dias.



As autoridades israelenses fecharam a zona marítima "por completo até nova ordem", anunciou em um comunicado o Cogat, órgão vinculado ao ministério da Defesa e responsável pelas operações civis nos Territórios Palestinos.



"Esta decisão foi tomada em resposta à continuidade dos lançamentos de foguetes a partir da Faixa Gaza contra o território israelense durante a noite", afirmou o Cogat.



Israel impõe um rígido bloqueio terrestre, marítimo e aéreo ao território palestino de dois milhões de habitantes, controlado pelo movimento islamita Hamas há mais de uma década.



Cinco foguetes lançados a partir da Faixa de Gaza caíram em território israelense na madrugada de domingo para segunda-feira, depois de várias dezenas nas duas noites anteriores.



A tensão entre Israel e Hamas coincide com os confrontos dos últimos dias em Jerusalém que envolveram judeus de extrema-direita, palestinos de Jerusalém Leste e as forças de segurança.