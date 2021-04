Total confirma suspensão de projeto de gás em Moçambique

O grupo petroleiro francês Total confirmou nesta segunda-feira a suspensão de um gigantesco projeto de gás no nordeste de Moçambique, interrompido após um ataque extremista no início de abril, alegando em um comunicado motivo de "força maior".



A noção jurídica de "força maior" é evocada quando condições excepcionais impedem a continuidade de uma obra e a execução dos contratos relacionados.



"Dada a evolução da situação de segurança no norte da província de Cabo Delgado em Moçambique, a Total confirma a retirada de todos os funcionários do projeto Moçambique LNG da localidade de Afungi", anunciou a empresa em um comunicado.



"Esta situação leva a Total, como operadora do projeto Moçambique LNG, a declarar motivo de força maior", completa a nota.



A principal organização empresarial de Moçambique anunciou em 21 de abril a suspensão dos contratos assinados pelo grupo francês com pelo menos duas empresas de construção.



A Total interrompeu no início de abril o projeto de bilhões de dólares de um enorme complexo de Gás Natural Liquefeito (GNL).



Em 24 de março, grupos armados atacaram a região da cidade portuária de Palma e mataram dezenas de pessoas.



O ataque foi reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI).



O projeto de GNL de Moçambique, liderado pela Total dentro de um consórcio, representa um investimento de 24 bilhões de dólares.



