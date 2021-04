A justiça russa ordenou nesta segunda-feira a suspensão das atividades das organizações vinculadas ao opositor detido Alexei Navalny, que poderiam ser declaradas "extremistas", anunciou um de seus principais colaboradores.



"As atividades dos escritórios de Navalny e do Fundo de Luta contra a Corrupção (FBK) foram suspensas de maneira imediata", escreveu no Twitter Ivan Jdanov, diretor do FBK.



Jnanov incluiu em sua mensagem fotografias da decisão, adotada enquanto os colaboradores de Navalny aguardam o julgamento que pode proibir de maneira definitiva as atividades do grupo.