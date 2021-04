Frances McDormand ganhou neste domingo (25) o Oscar de melhor atriz pelo papel de uma viúva itinerante pelas rodovias do oeste dos Estados Unidos no aclamado filme "Nomadland".



McDormand venceu Viola Davis ("A Voz Suprema do Blues"), Vanessa Kirby ("Pieces of a woman"), Andra Day ("The United States vs Billie Holiday") e Carey Mulligan ("Bela Vingança").