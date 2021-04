Daniel Kaluuya ganhou neste domingo (25) o Oscar de melhor ator coadjuvante pelo papel de Fred Hampton, o falecido líder da organização política Black Panther, no filme "Judas e o Messias Negro".



Ele superou seu coprotagonista no filme Lakeith Stanfield, assim como Sacha Baron Cohen ("Os 7 de Chicago"), Leslie Odom, Jr. ("Uma noite em Miami") e Paul Raci ("O Som do Silêncio").