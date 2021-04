Ambientalistas superam conservadores de Merkel na Alemanha, diz pesquisa

Os ambientalistas estão em ascensão após a indicação de sua líder para as eleições legislativas de setembro, superando os conservadores de Angela Merkel nas intenções de voto, de acordo com uma pesquisa publicada neste domingo (25).



Esta é a segunda pesquisa de opinião pública consecutiva esta semana mostrando uma reviravolta, que se confirmada nas urnas seria sem precedentes na história política alemã e abriria as portas da Chancelaria aos Verdes.



A pesquisa, realizada pelo Instituto Kandar para o jornal Bild em sua edição de domingo, concede 28% dos votos aos ambientalistas, um aumento de seis pontos em relação à pesquisa anterior, consequência da indicação da candidata à Chancelaria de sua co-presidente, Annalena Baerbock.



Por sua vez, os conservadores de Angela Merkel caíram dois pontos, para 27%, como resultado da polêmica indicação de seu líder, o presidente da União Democrática Cristã (CDU) Armin Laschet, visto como impopular.



O Partido Social Democrata (SPD) também perde terreno com apenas 13%, assim como a extrema direita (10%) e a extrema esquerda (7%).



Outra pesquisa divulgada terça-feira pelas redes de televisão RTL e NTV também deu aos Verdes a liderança em intenção de voto pela primeira vez, também com 28%, batendo a direita.



Os ambientalistas escolheram Baerbock, de 40 anos, com uma linha bastante moderada na defesa do meio ambiente e que está comprometida com a renovação. Esses princípios parecem ter estimulado o movimento na opinião pública, em um momento em que a maioria dos outros partidos atravessa dificuldades.



Os conservadores continuam acertando suas contas internas com "primárias" que deixaram profundas divisões.



O perdedor na corrida pela candidatura para suceder Merkel entre os conservadores, o bávaro Markus Söder, atacou o vencedor, Armin Laschet, implacavelmente neste fim de semana.



Söder disse que a nomeação de seu rival "não o convenceu" e considerou que o partido CDU está mergulhado em "uma crise".



