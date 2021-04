'Nomadland' leva o primeiro Oscar da noite em uma cerimônia única

A entrega do Oscar é celebrada neste domingo (25) em Los Angeles, em uma cerimônia única, distanciada na era da pandemia na qual Chloé Zhao recebeu a primeira estatueta pela direção do favorito "Nomadland".



"Isto é para qualquer um que tenha fé e a coragem de se agarrar à bondade em seu interior. E se agarrar à bondade dos demais", disse Zhao ao receber o prêmio, após chegar ao tapete vermelho junto com "nômades" da vida real, que interpretam versões ficcionais de si mesmos no filme.



O drama sobre as pessoas de poucos recursos que percorre o território americano em caminhonetes é o favorito da noite, celebrado presencialmente e ao vivo na estação ferroviária do histórico centro de Los Angeles.



Pouco antes, o diretor dinamarquês Thomas Vinterberg recebeu o prêmio da Academia de melhor filme internacional por "Druk - Mais uma Rodada", com uma homenagem emocionada à filha Ida, falecida em um acidente de carro pouco após o início das filmagens, em 2019.



"Acabamos fazendo este filme para ela, como um monumento para ela", disse, com lágrimas nos olhos o diretor desta comédia dramática sobre os altos e baixos do alcoolismo.



Daniel Kaluuya, que levou o Oscar de melhor ator coadjuvante por "Judas e o Messias Negro", recebeu a estatueta mais animado e dizendo que se sentia "feliz por estar vivo".



A atriz e diretora Regina King marcou o início da noite, dizendo que os convidados, a maioria dos quais não usava máscaras, "haviam sido vacinados, testados, testados de novo, estão socialmente distanciados e seguem protocolos rigorosos".



"Estamos de luto pela perda de muitos", afirmou.



Antes do início do show, os artistas pararam brevemente para se deixar fotografar e dar rápidas entrevistas com distanciamento, no que os organizadores chamaram de "tapete vermelho diminuto".



As atrizes Carey Mulligan e Andra Day deslumbraram com o glamour habitual do Oscar.



A multidão comum de fotógrafos foi muito reduzida devido à pandemia e até os executivos dos estúdios devem assistir à cerimônia pela TV.



"Estamos aqui, não é uma loucura? Seres humanos de carne e osso", disse Riz Ahmed, indicado a melhor ator por "O som do silêncio".



Glenn Close, que disputa o Oscar de melhor atriz coadjuvante, afirmou, ao chegar ao evento: "Não estive em uma cidade grande em mais de um ano".



- 'No ar' -



Com cinemas fechados o ano todo e grandes produções atrasadas, "Nomadland" - assim como os rivais "Minari" e "O Som do Silêncio" - capturaram o "zeitgeist" da pandemia em um retrato impressionante dos marginalizados da sociedade.



"Estou contente por este momento", disse Steven Yeun, indicado a melhor ator por "Minari", ao expressar sua esperança de que o drama dos imigrantes coreano-americanos "se conecte" com os espectadores.



Candidatos como "Bela Vingança", cujo roteiro original levou o Oscar, "Os 7 de Chicago" tocam temas relevantes nestes tempos, como o #MeToo e os protestos contra o racismo, mas mesmo assim é improvável que levem o principal prêmio da noite.



O prêmio de melhor atriz está "no ar" e "poderia ir em qualquer direção", segundo o colunista dos prêmios na Deadline, Pete Hammond,



As cinco candidatas, incluindo Viola Davis ("A Voz Suprema do Blues") e Carey Mulligan ("Bela Vingança"), conquistaram grandes prêmios este ano.



O co-protagonista de Davis, Chadwick Boseman, que faleceu de câncer no ano passado antes da estreia do filme, onde interpreta um trompetista atormentado por atos racistas hediondos, é um dos favoritos para ganhar o terceiro Oscar póstumo da história para um ator.



Mas Anthony Hopkins, que interpreta um senho com demência em "Meu Pai", pode ser uma surpresa. Em um dos primeiros prêmios da noite, o filme ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado.



Enquanto isso, a atriz veterana sul-coreana de "Minari", Youn Yuh-jung levou o Oscar de melhor atriz coadjuvante.



- "Oportunidade" -



O evento culminante da temporada de premiações de Hollywood foi adiado por dois meses e será realizado principalmente na Union Station de Los Angeles, escolhida por seus amplos espaços para aplicar o distanciamento social nesta gala da era covid-19.



Dada as circunstâncias únicas, o 93º Oscar deixará uma grande marca.



No espetáculo prévio, um coro infantil interpretou o tema indicado a melhor canção, "Huvasik", no pequeno porto islandês de mesmo nome.



Os indicados europeus que não puderam viajar para os Estados Unidos estão reunidos nos "centros" de Londres e Paris.



Mas o principal, a entrega das cobiçadas estatuetas douradas, acontece na estação dos anos 1930.



O co-produtor do evento, o diretor oscarizado Steven Soderbergh, descreveu as mudanças exigidas pela covid-19 como uma "oportunidade" para uma cerimônia diferente de "tudo o que foi feito antes".