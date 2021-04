Dois peruanos e um brasileiro mortos em tiroteio em cidade boliviana

Um tiroteio entre civis em um município no noroeste da Bolívia deixou dois peruanos e um brasileiro mortos, informou neste sábado (24) o vice-ministro de Segurança Cidadã, Roberto Ríos, a uma mídia local.



"Houve um tiroteio em Santa Ana del Yacuma, em Beni, no qual morreram três pessoas. Dois dos mortos são de nacionalidade peruana e o outro de origem brasileira", disse o vice-ministro Ríos, segundo o site da rádio privada Fides.



O funcionário disse que há dois feridos.



Nas redes sociais, circulam imagens de vídeo de um homem sangrando em uma rua, aparentemente na cidade onde aconteceram os fatos.



O incidente ocorreu na noite de sexta-feira em um bairro de Santa Ana del Yacuma, uma pequena cidade da Amazônia boliviana com cerca de 18.400 habitantes, que se dedica principalmente à pecuária, mas onde há o comércio de drogas ilegais.



Ríos disse que a polícia "está cumprindo os procedimentos correspondentes e coletando todas as provas".



Questionada sobre se o ato violento foi fruto de um acerto de contas entre traficantes de drogas, a autoridade respondeu que não havia, por enquanto, nenhum elemento que levasse a tal conclusão.